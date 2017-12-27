Haber: Semih Baykal

Süper Lig Ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16’da bugün saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumunda Boluspor ile karşılaşacak. Akhisar ekibinin en golcü ismi attığı 6 golle PauloHenrique. Forvet Oyuncusu Henrique, Akhisarspor ile çıktığı 12’si ilk 11 olmak üzere 14 maçta attığı 6 golle ve 1 asistle takımının gol yükünü sırtlayan isim oldu. Onu 4’er golle Soner Aydoğdu ve Ioan Hora takip ediyor. Bu üç oyuncuda teknik direktör Okan Buruk’un Boluspor maçında görev vermesini bekliyor

Kupa’daki golcü ismi Hora

Akhisarlı Hora tüm gollerini Ziraat Türkiye Kupasında kaydetti. Hora Ziraat Türkiye kupasında hepsi ilk 11 olmak üzere çıktığı 3 maçta toplam 4 gol kaydederek kupada Akhisar’ıın gol yükünü çeken isim oldu. Hora aynı zamanda kupa maçlarında 90 dakika boyunca süre aldı.

Soner’in katkısı büyük

Manisa Temsilcisinin gol yollarındaki bir diğer önemli ismi Soner Aydoğdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Aydoğdu 2’si Ziraat Türkiye Kupası, 17’si Süper Lig olmak üzere toplamda 19 kere Akhisar formasını terletti. Bu maçların sadece 17’sinde ilk 11’de sahaya çıktı. Bu maçlarda Soner, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Soner 4 golü de Süper Ligde çıktığı maçlarda kaydetti.