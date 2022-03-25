Bu sefer olmadı!



Haber: C. Kutay Aykan

Kırıkkale'de düzenlenen Kızlar ve Erkekler U 16 Hokey Salon Türkiye Şampiyonasında Bolu’yu temsil eden Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü kızlar takımı, tüm çabalara rağmen dereceye giremedi. Türkiye finallerine gelmeden önce gruplardan 1’ncilikle çıkmayı başaran takımın finallerde gösterdiği performans yetmedi.

Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübünün Antrenörü Turgut Çırpan, “Seneye daha güzel daha güçlü daha da çok çalışarak şampiyon olmak için hazır olacağız. Bizlere desteklerini esirgemeyen Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve kulüpbaşkanımız ve aynı zamanda Spor Şube Müdürümüz Ramazan Demir’e sporcularıma ve ailelerine desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü Kız Takımı: Melike Bayram, Aslı Aydemir, Kübra Çambel, Özge Kahveci, Eylül Tuana Çındık, Ceren Şirin, Ceylin Uçur, Gamze Sakin, İlayda Taşkın