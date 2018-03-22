Haber: Semih Baykal

Spor Toto Süper Ligde 1991-1992 sezonunun ilk yarısında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Fenerbahçe maçında konuk ekip kadrosunda Teknik Direktör Aykut Kocaman futbolcu olarak sahaya çıkmıştı. Fenerbahçe 9.hafta mücadelesinde Boluspor’u Rıdvan’ın attığı golle 1-0 yenmişti. Kocaman sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. O zaman futbolcu olarak Fenerbahçe 11’inde yer alan Aykut Kocaman tam 27 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak Fenerbahçe takımıyla birlikte Bolu Atatürk Stadyumu’nun çimlerine çıkacak. 23 Mart Cuma günü saat 18.00’de oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde 2 takım 27 yıl içinde 2 hazırlık maçı daha oynamıştı. Bu maçların adresi Fenerbahçe Ülker Stadyumu ve Düzce 18 Temmuz Stadyumu olmuştu.