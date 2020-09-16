“Bu sene beklentileri karşılayağız”

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Boluspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Boluspor taraftarlarına, bu şehri sevenlere şunu söyleyebilirim. Bu takım 12 seneden beri play-off oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Aynı şeyleri ben Hatay'da 5 sene yaşadım. Beklentileri belki sahaya yansıtamadık. Gerçekten ben de memnun değilim. Oyunun hiçbir bölümünden memnun değilim. Hiçbir şeye sığınmayacağız. Bizde oyunsal bütünlüğü sağlama adına eksikler var. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İyi şeyler olacak. Bu takım iyi olacak. Bunu ben görürüm görmem ama bu takım iyi takım olacak. Bu sene Boluspor beklentileri karşılayacak. Şu 1-2 hafta içerisindeki karışıklık yanıltmasın. Ben baştan beri söylüyorum. Bunu kalben söylüyorum. Buna güvensinler, buna inansınlar. Hassasiyetlerini anlıyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Taraftarın destek ve ilgilerine bu takımın ihtiyacı var" diye konuştu.

"HER MAÇA FARKLI BAKIYORUZ"

Taşyürek, Adana Demirspor deplasmanıyla ilgili olarak, "Demirspor iyi başladı. Oturmuş bir takım. 9 oyuncusu devam eden bir takım. Bizim için deplasman maçları şu süreçte daha avantaj. Deplasmandaki maçlarda biraz daha fiziksel olarak kullanabileceğimiz alandan geçişler yapabileceğimiz bir maç olacak. Biz her maça farklı bakıyoruz. Her geçen haftanın bu takıma katacağına inanıyoruz. Oradan en iyi sonucu almak için gideceğim" dedi.

“1 OYUNCU DAHA ALIP TRANSFERİ KAPATACAĞIZ"

Taşyürek, bir transfer daha yaparak transfer defterini kapatmayı düşündüklerini belirterek, "Genç oyuncumuz sağ bek Raşit ile stoper Felipe katıldı. Raşit daha iyi durumda. Daha 2 basamak alt ligden gelen genç bir oyuncumuz. Felipe de takımdan 16-17 gün önce ayrılmış. Onun da hazır olması milli maç arasını bulacak gibi gözüküyor. Bir futbolcu 5-6 gün antrenman yapmadığı zaman geriye ket vuruyor. Birçok yetisini kaybediyor. Bunun dışında 8-10 pozisyonu için ısrarla takip ettiğimiz bir oyuncu daha alıp kapatacağız." diye konuştu.