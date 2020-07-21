Bu Sezon En Faydalılar

Haber: C.Kutay Aykan
Ekibimizde Cumali, Hayrullah İsmail Konuk ve Mustafa Durak en çok süre alan isimler oldular. Bu oyuncular 2 binli dakikaları geçerlerken, bu isimleri Melih, Burak Bekaroğlu, Mustafa Eskihellaç ve Bilal Kısa takip etti.
İŞTE LİGDE EN ÇOK SÜRE ALAN İSİMLER;
Cumali Bişi: 30 Maç – 2620 dakika
Hayrullah Bilazer: 29 Maç – 2541 dakika
İsmail Konuk: 29 Maç – 2521 dakika
Mustafa Durak: 28 Maç – 2174 dakika
Melih Okutan: 30 Maç – 1884 dakika
Boluspor’da Adilehou 5 maç – 370 dakika, Umut Gündoğan ise 8 maç – 369 dakika ile en az forma giyen isimler oldu.