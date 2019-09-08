Bu Sezon İlk Kez!

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı ekibin son gün transferleri Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu ve Yusuf Mert ekibimizin Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçında forma şansı buldular. Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ilk on birde sahaya çıkarken, Fenerbahçe'den transfer edilen Yusuf Mert 6. dakikada sakatlık yaşayan Gökhan Sazdağı'nın yerine maça dahil oldu. Mustafa Sami Can'da 70'inci dakikada oyuna girerken bu oyuncunun daha hareketli olduğu görüldü. İlk maçları olması nedeniyle 3 futbolcuda uyum sorunu dikkat çekti. Uzun zamandır sakat olan Melih Okutan da maçta forma giyenler arasındaydı. Hırsı ile dikkat çeken Melih’in de tam olarak hazır olmadığı gözlendi.