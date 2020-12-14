Bu Sözler Çok Konuşulur!

Haber: Ceylan Beykoz

Büyük borçla devraldığı Bolu Belediyespor'un hem mali hemde sportif başarısı için yönetim bazında adeta tek başına savaşan başkan Barut kulübün beklenen desteği göremediğini, bu kadar başarıya rağmen sadece Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın destek verdiğini belirtti. Pandemiye rağmen başarıları ile Bolu'nun yüz akı olan hem voleybol takımı hem de hentbol takımı yoluna dolu dizgin devam ederken, Boluspor'a verilen desteğin bir parçasına ihtiyaçlarını olduğunun altını çizen başarılı spor adamı Sinan Barut sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

"Bolu Belediyespor 3-1 Nevşehir Belediyesi

Yüreğinize sağlık Bolu’nun Sultanları 9 Maçta 9 galibiyet Ligin tek yenilmez takımı, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün yüksek maç izlenme sayısı gelince inanın çok mutlu olduk. Boluda voleybol sevgisinin artması sevindirici , pandemi sürecinde galibiyetler ile biraz moralimizin yerine geliyor. Bizler seyredildikçe ulusal medyadan gelen iyi haberler övgü dolu sözler ile mutlu oluyoruz ama her şey seyretmekle olmuyor. Başarı için biraz herkesin elini taşın altına koyması lazım.En azından bir arayıp sormak lazım yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı diye. Siz de sadece sevinenlerden değil başarıda payı olanlardan olun. Sadece Belediyenin desteği ile olmuyor. Boluspor bizim herşeyimiz ama birinci ligde yenilgisiz voleybol takımı olan , son 5 maçtır yenilmeyen birinci ligde Bolunun kızlarından oluşan Hentbol takımının dışında 16 branşda yüzlerce sporcuya da pandemi sürecinde destek olmaya çalışan kulübümüze Boluspor’a verdiğiniz desteğin sadece binde birine talibiz. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere Maddi destekte bulunan sınırlı sayıdaki sevenlerimize teşekkür ederiz"