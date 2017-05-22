Haber: Aysun Beykoz
Kırmızı Beyazlı taraftarlar 90 dakika boyunca susmayarak play off maçları için hazır olduklarını gösterdiler. Maç öncesinde Bolu sokaklarına Kırmızı Beyazlı bayraklarla süsleyen taraftarlar şampiyonluğa inançlarını gösterdiler. Maraton tribününü tamamen dolduran Boluspor taraftarı maçın öncesinde takım oyuncularını tribüne çağırarak play off sözü aldılar. Gelen gollerin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar Bolu Atatürk Stadyumu’nu yerinden oynattılar.
Boluspor taraftarı elleri kınalı askerleri misafir ettiler. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan askerler Boluspor taraftarları ile beraber maçı izlediler.
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