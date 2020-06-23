Bu yarış nefes kesecek

Haber: Aysun Beykoz

Ligde son 5 haftada muhtemelen amansız bir yarışa girecek olan Boluspor ve Osmanlıspor hayati önem taşıyan 5 maça çıkacaklar. Ankara ekibi bir maçı eksik 24 puanda yer alırken Boluspor 26 puanda bu haftayı bir üstte tamamladı. Kalan haftalarda Boluspor 3 deplasman 2 iç saha maçına çıkacak olurken, Adana ekibi 3 iç saha maçı avantajını elinde bulunduruyor. Ankara ekibi 5 hafta da 2 kez deplasmanda rakipleri ile karşılaşacak.

İşte iki ekibin kalan maçları;

Boluspor’un kalan maçları

Menemenspor-Boluspor

Boluspor-Hatayspor

Karagümrük-Boluspor

Boluspor-Akhisarspor

Eskişehirpor-Boluspor

Osmanlıspor’un kalan maçları

Osmanlıspor – BB Erzurumspor

Altay – Osmanlıspor

Osmanlıspor – Ümraniyespor

İstanbulspor – Osmanlıspor

Osmanlıspor - Balıkesirspor