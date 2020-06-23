Bu yarış nefes kesecek

Haber: Aysun Beykoz
Ligde son 5 haftada muhtemelen amansız bir yarışa girecek olan Boluspor ve Osmanlıspor hayati önem taşıyan 5 maça çıkacaklar. Ankara ekibi bir maçı eksik 24 puanda yer alırken Boluspor 26 puanda bu haftayı bir üstte tamamladı. Kalan haftalarda Boluspor 3 deplasman 2 iç saha maçına çıkacak olurken, Adana ekibi 3 iç saha maçı avantajını elinde bulunduruyor. Ankara ekibi 5 hafta da 2 kez deplasmanda rakipleri ile karşılaşacak.
İşte iki ekibin kalan maçları;
Boluspor’un kalan maçları
Menemenspor-Boluspor
Boluspor-Hatayspor
Karagümrük-Boluspor
Boluspor-Akhisarspor
Eskişehirpor-Boluspor
Osmanlıspor’un kalan maçları
Osmanlıspor – BB Erzurumspor
Altay – Osmanlıspor
Osmanlıspor – Ümraniyespor
İstanbulspor – Osmanlıspor
Osmanlıspor - Balıkesirspor