Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz sezon Gazişehir FK forması giyen ve bu sezon Boluspor’un kadrosuna kattığı Uğur Akdemir, açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Uğur Akdemir açıklamasında, “4-5 senedir Boluspor ile görüşmelerimiz oluyordu. Buraya hep rakip olarak geliyordum ama formayı giymek bu sene nasip olacak. Bana bu şerefi veren Başkanımıza, yöneticilerimize ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Boluspor iki sezondur play-off oynuyor. Artık bu yıl direk şampiyonluk zamanı diye düşünüyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Önemli olan bizim sahada ne vereceğimiz. Boluspor çok değerli bir camia. Boluspor formasının hakkını sahada vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.