Haber: Esra Öztürk Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş Erbil Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan, Doğa (65.dk.Mehmet), Glumac, Bülent, Eray (90.dk.Anıl), Nizamettin, Foxi (72.dk.Çağatay), Burak, Abdülkadir, Cüneyt Boluspor: Melih, Alim, Ramazan, Furkan, Cengiz Umut (72.dk.Bentley), Özgür, Guido (90.dk.Vrede), Andre Santos (81.dk.Hakan), Kadir, Poepon, Bentley Goller: 8.dk.Burak (Balıkesirspor), 22.dk.Poepon, 54.dk.Bentley (Boluspor) Sarı Kartlar: 12.dk.Oğuzhan, 23.dk.Bülent, 64.dk.Glumac, 86.dk.Abdülkadir, 90.dk.Abdülkadir (Balıkesirspor), 34.dk.Alim (Boluspor) Maçtan Dakikalar Karşılaşmada Boluspor tribünleri oldukça renkli anlar sergiledi. 3.dk: Foxi’nin pasında Burak çalık araya girdi, vurdu, top yandan auta gitti. 7.dk: Santos’un ara pasında Guido kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda top kaleciden döndü. 8.dk (GOL): Foxi’nin pasıyla buluşan Burak, Melih’i de geçip top boş ağlara gönderdi: 1-0 19.dk: Bentley cezasahası dışından sert vurdu, top yandan auta gitti. 28.dk (GOOLL): Furkan’ın ortasına Poepon iyi yükseldi ve eşitlik golünü attı: 1-1 45.dk: Guido çapraz pozisyonda bir kez daha kaleci Vukovic’le karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda top yandan dışarı gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 50.dk: Bentley dönerek müthiş vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi. 54.dk.(GOOLL): Santos’un güzel arapasında kaleciyi de geçen Bentley açısı daralmasına rağmen çok iyi vurdu ve Boluspor’u öne geçirdi: 1-2. 55.dk: Burak vurdu, savunma son anda araya girdi, top kornere çıktı. 62.dk: Poepon yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 63.dk: Topu başına geçen Andre Santos kaleciye nişanlayınca Boluspor farkı artırma şansını kaçırdı. Bu Santos’un bu sezon kaçırdığı 3.penaltı oldu. 64.dk: Santos ceza sahası dışından vurdu, Vukovic zor da olsa kurtardı. Maçı 2-1 kazanan Boluspor Play-Off yolunda büyük avantaj yakaladı.

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