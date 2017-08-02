Haber: Semih Baykal

315 bin liralık alacağını alamadığı gerekçesiyle federasyonun yolunu tutan Emre Özkan, şikayetini geri çekti. Başkan Ahmet Doğan'ın 1 aydır görüştüğü ancak uzlaşma sağlayamadığı 28 yaşındaki futbolcudan kulüp bulması istenmişti. Ancak önceki gün Emre Özkan ile son kez görüşen başkan Doğan, bu kez tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağladı. Tesislerde yapılan ilk etap kampına çağrılmayan Özkan, anlaşmanın ardından önceki gün Bolu'da başlayan ikinci etap çalışmalarına katıldı. Bucaspor yönetimi, yeni sezon öncesi Onur Yılmaz, Barış Tenşi ve Gökay Keleş'i kiralık listesine koyarken, sözleşmesi süren Zafer Çevik ile de yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.