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08 Nisan 2018 Pazar
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    • “Bugün Bolu hak etti”

    Ligin 30’ncu haftasında deplasmanda Boluspor’a 2-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor’da teknik direktör Hüseyin Kalpar maç sonu düzenlenen basın toplantısında Boluspor’un maçı hak ettiğini söyledi.

    08 Nisan 2018 Pazar 16:08
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    “Bugün Bolu hak etti”
    Haber: Semih Baykal

    Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar maçın ardından şunları söyledi; “iki takım açısında önemli bir maçtı. Değerli bir 3 puan vardı ve bunu da Boluspor kazandı. İlk yarıda diarra ile yakalamış olduğumuz ne bir pozisyon vardı. Eğer bunu gole çevirebilseydik için şekli değişebilirdi. İki yarıda topun bizde kalması gerekirken o top bizde kalmadı. Çok fazla pas hatası yaparak top kaptırdık. İster istemez top kaptırdığınız zaman atak yiyorsunuz. Maçta yediğimiz ilk gol hatalarla doluydu. Deplasmanda oynayan bir takım daha kararlı olması gerekiyordu. Bizim yanlışımız bunu da kabul etmek gerekir. İkinci golde aynı şekilde bariz bir birey hatadan geldi ve 2-0 mağlup duruma düştük. Bugün Bolu hak etti. Boluspor’u tebrik ediyorum. Kendi takımıma geçmiş olsun diliyorum. Play Off şansımızı çok çok fazla kaybettik. Ama 4 maç kaldı. Bu 4 maçı kazanabilme adına sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

    TARAFTARIN TEPKİSİ HER ZAMAN HER YERDE OLUYOR

    Maçta taraftarların istifa tepkilerini de değerlendiren Kalpar; “taraftarın tepkisi zaten her zaman her yerde oluyor. Bu gibi şeylere alışıyız. Saygı duyarız. Kulübün bir çok yönden ve özellikle ekonomik yönden büyük sıkıntıları var. Bu kadar problemli bir takımın buralara kadar gelmesi bile çok önemlidir. Her şeyden önce onlar gerçeği bilmiyorsa gerçeği öğrenmeleri gerekir. Dolayısıyla oyuncularımı bu yere kadar getirdikleri için kutluyorum” dedi.

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