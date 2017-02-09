Haber: Aysun Beykoz

Temsilcimizin 3-1 üstünlüğü sona eren atmosferi yüksek olan mücadelede gerilim de hat safhadaydı. Maç öncesi geçtiğimiz hafta Kazan Belediye deplasmanında ceza alan Bolu Belediyespor Başantrenörü Bülent Ütün cezası nedeniyle tribünde oturdu. Ütün cezalı olduğu için takımın başında yardımcı antrenör Behçet Erdoğan yer aldı. Ancak yerinde duramayan Bülent Ütün maç içinde oyuncularını yanına çağırarak sık sık direktifler verdi. Maçın her anında heyecan yaşayan Ütün galibiyet sonrası büyük mutluluk yaşadı.