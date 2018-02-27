Haber: Gönül Olutürk

Rakipleri ve kendileri için kritik bir maç oynadıklarını ifade eden Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu"En azından ilk 2'yi yakalama şansımız vardı. Yaptığımız pas hataları, zeminin kaygan olması bizi engelledi. Top ayağımızdayken kalemizde 2 tane gol gördük. Rakibin çok deneyimli bir kadrosu var. Bugün de belki en iyi oyunlarını oynadılar. 2-1'i yakaladıktan sonra oyunu dengeleyebilirdik ama 3-1'den sonra avantaj onlara geçti ve avantajı iyi değerlendirdiler. Olmadı, kendi sahamızda kaybettik. Bu bizim için üzücü. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Rakibi tebrik ediyorum. Son haftalarda en iyi oyunlarını oynadılar bize karşı" ifadelerini kullandı.