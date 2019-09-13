“Bundan Sonra Gerede’deyiz”

Haber: Esra Perçin

Beşiktaş Kulübünün yönetiminden hocasına, hocasından oyuncusuna, taraftarına kadar herkese önemli görevlerin düştüğünü kaydeden Orman, ekonomik daralmaya rağmen kadro kalitesini koruduklarını belirterek, “Bir yandan küçülürken, diğer yandan büyüme stratejisi uyguluyoruz. Bu sezon 20 milyon Euro bütçe daralması yaşadık ancak 7 tane transfer yaptık. Takımın yaş ortalaması 4 yaş gençleşti. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden olabildiğince kulübümüzü etkilemeden çıkabilmesi için strateji uyguladık. Hedefi olmayan, maddi imkanlar için burada olacak oyunculardan çok, başarıya aç oyuncuları takıma kazandırdık. Bolu'da yeni kamp tesislerimizi tamamladık, gençlik akademisi de yakında tamamlanacak. Bundan sonra kamplarımzı orada yapacağız ve Beşiktaş sadece maç için Avrupa'ya gidecek” ifadelerini kullandı.