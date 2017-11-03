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03 Kasım 2017 Cuma
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    • “Bunu yapabilecek kalite var”

    TFF 1.Lig’in 11. Haftasında oynanacak Boluspor – Samsunspor maçı önce BolusporTeknik Direktörü Sait Karafırtınalar, gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

    03 Kasım 2017 Cuma 12:43
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    “Bunu yapabilecek kalite var”

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    5 Kasım Pazar Günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Samsun maçı öncesi Boluspor takımı hazırlıklarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor. Boluspor tesislerinde gerçekleşen anterman öncesi takımla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar “İlk maça iki tane antrenman ile çıktık. Kazansaydık da sonuca pek fazla etkimiz olmayacaktı. Ama oynanan futbol, istek ve arzu bizi oldukça heveslendirdi. Zaten takımın kalitesini biliyorduk. O maça takılmıyoruz, geride kaldı. Şimdi çok daha önemli bir maçımız var. Hafta için biraz daha taktik çalışma fırsatımız oldu. Bence bu takımın tek sıkıntısı, ofansif anlamda çoğalamıyorduk. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıp, agresif bir oyunla ilk üç puanımızı almak istiyoruz" dedi.

     

    Boluspor’un ligdeki durumunu değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Karafırtınalar “Kimse hiç şüphe etmesin. Şuanda 15'nci sıradayız ama ilk altı için en iddialı takımlardan bir tanesiyiz. 6'ncı sıradaki takım ile aramızda yedi puan var. Bu ligde yedi puan, dokuz puan çok önemli rakamlar değil. Seri yakalayıp, iki galibiyet, bir beraberlik aldığın zaman orayı yakalayabiliyorsun. Bunu da yapabilecek kalite var. Takıma güveniyorum. Herkesin de böyle olmasını istiyorum. Beklentileri yüksek tutmak gerekiyor. Bu bize baskı oluşturmaz, baskıyı fazlasıyla yaşamış deneyimli oyuncular ve ekip var. Bunun altından kalkabiliriz" ifadelerini kullandı

     

    Karafırtınalar, altyapı oyuncularına da değinerek açıklamasını “Altyapı oyuncularını izleme fırsatı bulamadım. Öncelikli hedefimiz sıkıntılı dönemden kurtulmak. Konsantreyi tamamen A takıma verdik ama uzun vadede mutlaka değerlendireceğiz. Çünkü benim futbol geçmişimde de altyapıcılık var. Oradan gelen oyuncuların hepsini Türk futboluna kazandırdık. Burada da çok yetenekli futbolcular var. İnşallah onları da kazandıracağız. Altyapıyla koordineli bir şekilde çalışıp bunu hayata geçireceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Lig’in, 11., Haftasında, Oynanacak

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