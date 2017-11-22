Haber: Esra Öztürk

Ligin 12. haftasında Boluspor’un Gaziantepspor’u Guido, Sefa Yılmaz ve Poepon’in golleriyle 3-0 yendiği maçta Boluspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Gaziantepspor taraftarının da çok olmadığı maçta Boluspor’lu iki taraftar kilometrelerce uzaktan gelerek deplasmanda takımını yalnız bırakmadılar. İki taraftar Boluspor taraftarlarına ayrılan bölüme “ Boluspor Taraftarlar Derneği Boluspor’a Başarılar Diler” yazılı pankart astılar. Maç sonunda galibiyet sevincini takımı yanlarına çağırarak kutladılar.