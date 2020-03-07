Bunun Adı Mucize!...

Haber: Volkan Yılmaz

Son haftada play-off için 2 önemli maç vardı. Aynı saatte başlayan maçlarda Bolu Belediyespor, Göztepe’yi, Karşıyaka ise Edremit Belediye takımını konuk ediyordu. 17 Temmuz Spor Salonu’nında oynanan maçta Bolu Belediyespor 25-17 ve 25-20’lik skorlarla 2-0 öne geçerken, 2 set kaybetmesini beklediğimiz Karşıyaka ise Edremit Belediye karşısında zorlansa da 25-23 ve 26-24’lük setlerle 2-0 öne geçiyor ve play-off için büyük avantaj yakalıyordu. Bu haber salona yayılınca konstre sıkıntısı yaşayan ekibimiz 3.seti 25-12 kaybetti ve durumu 2-1’e geldi. Temsilcimiz son seti de 25-12 aldı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Tam da umutların tükendiği anda İzmir’den güzel haberler gelmeye başladı. Maçın tüm setlerinde ev sahibi Karşıyaka’yı zorlayan Edremit 3.seti 26-24 kazandı ve durum 2-1’e geldi. Bir anda umutlar tekrar yeşerdi. 4.sette Edremit son bölüme kadar önde gitti. Temsilcimizde idari kadro, teknik heyet ve oyuncular seti salonun çevresinde ve içinde takip etmeye başladılar. 4.seti 25-22 Edremit ekibinin kazandığı ve maçı da 3-2 aldığı haberi gelince 17 Temmuz Spor Salonu bayram yerine döndü. O anda salonda bulunmayan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Kulüp Başkanı Sinan Barut ve Antrenör Salih Yergin tarifsiz bir zafer sevinci yaşadılar. Mucizevi bir şekilde kazanılan play-off bileti sonrası oyuncuların birçoğu gözyaşına engel olamadı.