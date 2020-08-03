Burak Asan'lı Tuzlaspor 1. Ligin Yeni Ekibi Oldu

Manisa FK'yı penaltı atışları sonrası 5-4 yenen Tuzlaspor, Samsunspor ve Bandırmaspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Burak Asan'lı Tuzlaspor 1. Ligin Yeni Ekibi Oldu

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 2. Lig Play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK takımları, Antalya Stadı'nda karşılaştı. Tuzlaspor, penaltılarda Manisa FK'ya 5-4 üstünlük kurarak TFF 1.Lig'e yükselmeye hak kazandı. Daha önce Yılport Samsunspor ve Bandırmaspor TFF 1.Lig'e yükselmişti. Tuzlaspor'da Bolusporlu oyuncu Burak Asan uzatmalar dahil 120 dakika sahada kalırken, yine bir dönem Boluspor forması giyen  Kemal Tokak ve Veli Kızılkaya'da yer aldı.  Teknik direktörlüğünü Cihat Arslan'ın yaptığı  Manisa FK'da ise eski Bolusporlular Ümit Kurt ve Sinan Kurumuş oyuna sonradan dahil olan isimler oldular.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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