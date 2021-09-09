Burak Asan Şanlıurfaspor’a kiralandı



Haber: Yasin Bilgi

Bu sezon gerçekleştirilen transferler ile adından çokça bahsedilen Şanlıurfaspor, Bolu'da yapmış olduğu kamp antrenmanı ardından tekrardan Şanlıurfa'ya dönmüştü. Lige 3 puanla başlayan ve çalışmalarına ara vermeyen kulüp Şanlıurfa'ya geldikten sonra bir transferini daha açıkladı.

Burak Asan Şanlıurfaspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor transfer sezonunun son gününü bir transferle kapattı. Sarı-Yeşilli ekip geçen sezon Boluspor’da forma giyen Burak Asan ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı. Aralarında süper lig takımlarının da olduğu kulüplerden tecrübeli futbolcuları transfer eden Şanlıurfaspor bugün TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da forma giyen Burak Asan ile anlaşma sağladığını duyurdu. Şanlıurfaspor sosyal medya hesabından yapılan duyurulu ile Burak Asan ile 1 Yıllık kiralık sözleşme imzalayarak takım kadrosuna katıldığı öğrenildi.