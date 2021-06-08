Burak Bekaroğlu, Karagümrük ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bu sezonki ilk transferini gerçekleştirdi ve stoper Burak Bekaroğlu ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı ekibimizde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Boluspor forması ile ve 21 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı.

Karagümrük resmi hesabından yapılan paylaşımda “Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı, Burak Bekaroğlu'na Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.