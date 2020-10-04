Burak Hocasının Güveninin Boşa Çıkartmadı

Haber: Aysun Beykoz

Sakaryaspor alt yapısından yetiştikten sonra 2018-2019 sezonunun devre arasında kırmızı beyazlı ekibe katılan Burak bu sezon ilk kez ilk onbirde sahaya çıktı. Ali Keten'in yerine forma şansı bulan genç oyuncu mücadelenin 36. dakikasında attığı kafa golü le Boluspor'u Giresunspor karşısında 1-0 öne geçirmeyi başardı. Burak Bekaroğlu’nun maçın son dakikasındaki kafa vuruşunu ise kaleci Tolgahan güçlükle kornere çelebilmişti. Burak Bekaroğlu geçtiğimiz sezon ise 2 gol atmayı başarmıştı.