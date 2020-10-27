Bursa-Bolu Hangi Kanallarda?

Haber: Volkan Yılmaz
Yayıncı kuruluşlardan alınan bilgiye göre TFF 1.Ligin 8.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:
30 Ekim Cuma
19.00: Tuzlaspor AŞ-Altay: TRT Spor / Bein Max 1
19.00: Balıkesirpor-Adanaspor AŞ: TRT Avaz / Bein Max 2
31 Ekim Cumartesi
13.30: Giresunspor-Ümraniyespor: TRT Spor / Bein Max 1
16.00: Bursaspor-Beypiliç Boluspor: TRT Spor / Bein Max 1
16.00: Menemenspor-Ankaraspor: TRT Avaz / Bein Max 2
19.00: Altınordu-R.H.Bandırmaspor: TRT Spor / Bein Max 1
1 Kasım Pazar
13.30: A.Keçiörengücü-İstanbulspor AŞ: TRT Spor / Bein Max 1
16.00: Eskişehirspor-Akhisarspor: TRT Spor / Bein Max 1
19.00: A.Demirspor-Y.Samsunspor: TRT Spor / Bein Max 1