Bursa-Bolu Hangi Kanallarda?

TFF 1.Ligin 8.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Bursaspor-Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.

Bursa-Bolu Hangi Kanallarda?

Haber: Volkan Yılmaz

Yayıncı kuruluşlardan alınan bilgiye göre TFF 1.Ligin 8.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

30 Ekim Cuma

19.00: Tuzlaspor AŞ-Altay: TRT Spor / Bein Max 1

19.00: Balıkesirpor-Adanaspor AŞ: TRT Avaz / Bein Max 2

31 Ekim Cumartesi

13.30: Giresunspor-Ümraniyespor: TRT Spor / Bein Max 1

16.00: Bursaspor-Beypiliç Boluspor: TRT Spor / Bein Max 1

16.00: Menemenspor-Ankaraspor: TRT Avaz / Bein Max 2

19.00: Altınordu-R.H.Bandırmaspor: TRT Spor / Bein Max 1

1 Kasım Pazar

13.30: A.Keçiörengücü-İstanbulspor AŞ: TRT Spor / Bein Max 1

16.00: Eskişehirspor-Akhisarspor: TRT Spor / Bein Max 1

19.00: A.Demirspor-Y.Samsunspor: TRT Spor / Bein Max 1

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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