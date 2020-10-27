Bursa-Bolu Hangi Kanallarda?

TFF 1.Ligin 8.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Bursaspor-Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.