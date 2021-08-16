Bursa'da kazanan çıkmadı

Haber: Okay Özcan
Bursaspor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında bugün Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lık skorla sonuçlanırken her iki taraf sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'i hedefleyen Bursaspor ile Adanaspor, Bitci Timsah Park'ta kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 6. dakikasında konuk ekip Adanaspor Samet Kaya'nın golü ile 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip 8 dakika sonra gole cevap verdi. Burak Altınparmak ile eşitliği sağladı. 1-1
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı. 2 takım birer puan alarak ilk haftayı tamamladı. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetti.
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
Bursaspor: Erhan Erentürk, Cüneyt Köz (Dk. 81 Ozan İsmail Koç), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 82 Capan), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk. 71 Matavz), Eren Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek)
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz, Donkor, Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 63 Tetteh), Kadir Keleş, Samed Ali Kaya (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Ozegovic
Goller: Dk. 6 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 14 Burak Altıparmak (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı, Dk. 86 Burak Çapkınoğlu, Dk. 90 Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Dk.90+5 Furkan Emre Ünver