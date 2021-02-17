Bursa'da sessiz gece

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in heyecanın da 21. haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki oynanan karşılaşmayı, Yasin Kol yönetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 31'e yükseltip 9. sırada yer alıkern, yeşil-beyazlılar ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan bir puan aldı. Son iki maçını kazanan Tuzlaspor ise bu beraberlikle 37 puana yükseldi ve 6. sırada kendine yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 bitmişti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Samet Asatekin’in sağ taraftan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aldin Cajic'in sert şutu az farkla auta gitti.

12. dakikada Bursaspor defasının yaptığı hatada topu alan Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.

13. dakikada Taha Altıkardeş’in büyük hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aldin Cajic’in şutu direkten döndü.

14. dakikada Burak Kapacak’ın soldan yaptığı ortada Batuhan Kör'ün kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde Metej Pucko'nun şutunda kaleci Ataberk Dadakdeniz gole izin vermedi.

23. dakikada Cüneyt Köz’ün pasında Burak Kapacak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak’ın vuruşunda top her iki direğe de çarparak oyun alanında kaldı.

51. dakikada Tuzlaspor defansının yaptığı hatada topla buluşan Ozan İsmail Koç, ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada Gökcan Kaya, peş peşe çalımlarla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ataberk Dadakdeniz, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+4. dakikada kaleci Haydar ile karşı karşıya Batuhan Kör'ün şutu Haydar'da kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler Yasin Kol, Serdar Diyadin, Uygar Bebek

Bursasor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak (Dk. 68 Şamilcan Bahçeli), Taha Altıkardeş (Dk. 42 Ramazan Keskin), Çağatay Yılmaz (Dk. 59 Kerem Şen), Burak Kapacak, Batuhan Kör

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 57 Erdem Özgenç), İsmail Konuk, Rotman, Ferhat Öztorun, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Arif Morkaya), Cajic (Dk. 86 Anıl Karaer), Pucko (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 57 Erkan Zengin), Thuram

Sarı kartlar: Dk. 33 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 İsmail Çokçalış, Dk. 76 Kerem Şen, Dk. 92 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 30 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Samet Asatekin (Tuzlaspor)