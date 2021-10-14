Bursa maçı hazırlıkları sürüyor

Haber: Aysun Beykoz

Verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen kırmızı beyazlılar günde yaptıkları çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyorlar. Son iki haftada istediği sonuçları alamayan Boluspor, yeni bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmanmak amacında. 17 Ekim'de oynanacak olan mücadeleye kadar ekibimiz hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek ve maçtan bir gün önce Bursa'ya giderek kampa girecek.

Fethi Özer’in doğum günü kutlandı

Boluspor'un tecrübeli isimlerinden Fethi Özer yeni yaşını takım arkadaşları ile kutladı. Kırmızı beyazlı takıma 2019-2020 sezonu başında gelen ve mevkisinde oynadığı zaman her sezon takımın değişmez isimlerinden olan Fethi'nin doğum günü antrenman sonrası kutlandı. Boluspor teknik heyeti ve takım arkadaşları tecrübeli savunmacıyı tebrik ettiler.