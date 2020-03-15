Bursa’dan 1 puanla döndük

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 28.haftasında Boluspor deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Bursaspor ilk dakikalarda 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra rakip kalede etkili olmaya başlayan kırmızı beyazlılar Mustafa Durak’ın golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin son dakikaları nefes keserken iki takımda gol bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Boluspor bu sonuçla puanını 25’e yükseltti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Özer Hurmacı’nın kullandığı köşe atışı sonrası Traore kafa vuruşunu yaparken kale ağzında topa son dokunan Selçuk Şahin, rakip fileleri havalandırdı. 1-0

20. dakikada rakibinin pas hatasıyla birlikte topla ceza sahasına doğru yönelen Rok Kidric, pozisyonunu kaybetmesine rağmen topu güçlükle Mustafa Durak’a aktardı. Mustafa ise düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 1-1

45. dakikada Taore serbest vuruşunu pas şeklinde kullanarak Seleznov’a topu gönderdi. Ukraynalı oyuncu ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yerden vuruşunu yaparken, Boluspor savunmasında Fethi Özer son andaki müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada sol kanattan Kerem Can Akyüz’ün ortaladığı topa kale önünde uygun pozisyonda Yevgen Seleznov dokunuşunu yaparken, kaleci Orlando Mosquera iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada Boluspor’da sol kanattan gelişen atakta Kubilay’ın kale önünde sert vuruşunda top üst direkten döndü.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Mavi xx

Bursaspor: Çağlar xx, Tayfur xx, Diarra xx, Anıl xx, Kerem Can xx, Selçuk Şahin xxx (Ali Akman dk. 80 ?), Shehu xx, Traore xx, Özer x (Recep Aydın dk. 58 x), Kubilay x (Burak Kapacak dk. 58 xx), Yevgen Seleznov xx Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Aykut, Burak Altıparmak

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Mosquera xx, Sincere xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Hayrullah Bilazer xx, Mustafa Durak xx, Melih Okutan xx (Burak Bekaroğlu dk. 84 ?), Cumali Bişi xx, Gökhan xx, Emir Halilovic x (Arif Morkaya dk. 78 x), Rok Kidric xx, (Kubilay Türk Yılmaz dk. 65 x)

Yedekler: Yavuz, Emre, Bilal, Mutlu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Selçuk Şahin (dk. 7) (Bursaspor), Mustafa Durak (dk. 20) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Emir Halilovic (Boluspor)