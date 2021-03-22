Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı

Haber: Aysun Beykoz
Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada Emirhan Aydoğan (Penaltı), 70. dakikada Burak Altıparmak ve 79. dakikada Berat Altındiş'ten geldi.
Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Bursaspor puanını 40'a çıkardı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Adanaspor ise 28 puanda kaldı.
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Ogün Kamacı
Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel (Dk. 90+3 Eren Keleş), Donkor, Furkan Şeker, Hakan Çinemre, Berkan Fırat (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çiçek), Uğurcan Yazğılı (Dk. 78 Belem), Atalay Babacan (Dk. 90+3 Umut Sözen), Hüseyin Çolak
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 İsmail Can Çavuşluk), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Onur Atasayar (Dk. 78 Furkan Emre Ünver), Ramazan Keskin (Dk. 61 Ozan İsmail Koç), Tuğbey Akgün (Dk. 78 Çağatay Yılmaz), Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 61 Berat Altındiş)
Goller: Dk. 29 Emirhan Aydoğan (penaltıdan), Dk. 70 Burak Altıparmak, Dk. 79 Berat Altındiş (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Hakan Çinemre, Dk. 83 Atalay Babacan (Adanaspor), Dk. 25 İsmail Çokçalış, Dk. 74 Emirhan Aydoğan, Dk. 88 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)