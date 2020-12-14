Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı



Haber: Aysun Beykoz

TFF 1 Lig'in 14. haftasında Bursaspor sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor evinde Samsunpor'u Batuhan Kör'ün 2 ve Çağatay Yılmaz'ın bir golü ile 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 20 ve 37. dakikalarda yeşil beyazlı ekipten 2001 doğumlu Batuhan Kör topu filelere gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Bursaspor'da Özer Hurmacı, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Dakika 84'de yeşil beyazlı ekipte Çağatay Yılmaz'ın attığı gol ile farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Alt yapıdan yetişen Çağatay Yılmaz ligde ilk golünü attı. Bu sonuçla Samsunspor ligde toplam 2. mağlubiyetini alarak 21 puanda kaldı. Ev sahibi Bursaspor ise puan cetvelinde 20 puana ulaşırken bu sezon üst üste 2. galibiyetini aldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 74 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı, Burak Kapacak (Dk. 87 Ramazan Keskin), Ali Akman (Dk. 79 Ertuğrul Kurtuluş)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Savicevic), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Plumain), Gyasi, Gökhan Alsan (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz - Dk. 77 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer (Dk. 46 Burak Çalık), Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 20 ve 37 Batuhan Kör, Dk. 84 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Özer Hurmacı (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 67 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor)