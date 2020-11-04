"Bursaspor benim 2. takımım"

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kulüp sitesinde;

"Benim ikinci takımım Bursaspor" başlıklı bir yazı kaleme alan Başkan Özkan, Genç Timsahlar'ın 22 yaş ortalamasıyla sergilediği futbolun önemine dikkat çekerek, "Bursaspor'un bu sezonki takımıyla aramda bir bağ var" ifadesini kullandı.

"BU GENÇLER, BENİM DE GENÇLERİM"

Altınordu'ya yaptığı yatırımla adından tüm dünyada bahsettiren Mehmet Özkan, yazısında, "Bursaspor'un Gençleri, aynı zamanda 'Bu Toprakların Gençleri' olduklarına göre, o zaman benim de Gençlerim..." diyerek, Timsah'ın Vakıfköy patentli gençlere yaptığı yatırıma tam destek verdi.