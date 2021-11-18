Bursaspor, Canberk ve Batuhan ile sözleşme uzattı

Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor iç transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaleci Canberk Yurdakul ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

3 yıllık yeni sözleşme

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Canberk Yurdakul ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Canberk Yurdakul'a hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Futbola Ersiyesspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki kaleci bu sezon yeşil-beyazlı takım ile 4 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.

Batuhan Kör ile 2024'e

Bursaspor, Canberk Yurdakul’un ardından Batuhan Kör’ün de sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Batuhan Kör'e hayırlı olmasını dileriz.”

Batuhan Kör, bu sezon Bursaspor formasıyla 3 gol, 1 asiste imza attı.