Bursaspor'da 3 oyuncu gönderildi

Haber: Aysun Beykoz

Bursaspor'da Afyon kampına dâhil edilen Murat Karadeniz, Tayfun Bebek ve Ahmet Furkan Özcan, Teknik Direktör Mustafa Er tarafından yetersiz bulunarak Bolu kampına dâhil edilmedi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’da geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Murat Karadeniz, Tayfun Bebek ve Ahmet Furkan Özcan, Bolu kampında dâhil edilmedi.

Üç futbolcu Afyon kampına katılmış ancak gösterdikleri performansla teknik ekibin gözüne girememişti. Nitekim Teknik Direktör Mustafa Er, Murat, Tayfun ve Ahmet Furkan ile ilgili olumsuz rapor verince, bu oyuncular takımdan gönderildi.