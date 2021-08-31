Bursaspor'da 6 futbolcu kadro dışı iddiası

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Bursaspor Kulübü'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlılarda 6 ismin kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular

Yeni transferlerinden Jorquera, Hasan Ayaroğlu, Ufuk Budak ve Ozan Sol ile birlikte Ozan İsmail Koç ve Aykut Akgün de kadro dışı bırakıldı. Konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Timsahlar Fatih Tekke ile çıkış arıyor

Emin Adanur liderliğindeki yeni yönetimiyle hedef büyüten Bursaspor ligdeki ilk 3 maçında 1 puan toplayabildi. İlk hafta alınan Adanaspor beraberliğinden sonra teknik direktörü Mustafa Er ile yollar ayrılmış ve yerine Fatih Tekke getirilmişti.

Tekke'den mesaj: Bursaspor böyle oynamaz

Son olarak kendi sahasında Eyüpspor'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Fatih Tekke, "Burası Bursaspor, biz böyle oynayamayız. En kötü başlangıç nasıl olabilirdi, sakat oyuncular, sakatlanan oyuncular, oyunu terk eden oyuncular... Böyle bir başlangıçtan dolayı üzgünüm. Bundan sonra yapmamız gerekenleri oyuncularıma söyledim. Çalışacağız Bursaspor camiası Süper Lig’de şampiyon olmuş bir takım. Bunu herkes bilmeli. Oyuncularım da bilmeli" diye konuşmuştu.