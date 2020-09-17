Bursaspor'da deneyim sorunu



Haber: C.Kutay Aykan

Sezona transfer engeliyle başlayan ve henüz kadrosuna takviye yapamayan Bursaspor genç oyuncularına yöneldi. TFF 1’inci Lig’in ilk haftasında altyapısından yetişen isimlere şans vererek mücadele veren Bursa ekibi, evinde Adana Demirspor karşısında ilk yarıdaki oyununu maçın geneline yansıtamayınca sezona puansız başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda Adana Demirspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişen 14 genç oyuncu yer alırken, bu isimlerin 8’i ilk 11’de şans buldu. Bursaspor’da Ataberk Dadakdeniz (21) kaleyi korurken; İsmail Çokçalış (20), Emirhan Aydoğan (23), Burak Kapacak (20), Sedat Dursun (23), Ramazan Keskin (21), Ozan İsmail Koç (19), Ali Akman (18) ve oyuna sonradan dahil olan İsmail Can Çavuşluk (24) sezonun ilk maçında ter döktü. Bu isimler dışında; Deniz Aydın (19), Canberk Yurdakul (19), Furkan Emre Ünver (23), Batuhan Kör (19) ve Çağatay Yılmaz (20) da kadroda yer aldı. Ancak, zorlu karşılaşmada tecrübe sorunu yaşadığı gözlenen Bursaspor’da kadroda yer alan genç oyuncuların tamamının 50’nin altında maça çıkması dikkat çekti. İlk 11’de forma şansı bulan oyuncular arasında; Burak Kapacak’ın 45, Emirhan Aydoğan’ın 29, Ali Akman’ın 26, Sedat Dursun’un 21, Ramazan Keskin’in 17, İsmail Çokçalış’ın 12, Ataberk Dadakdeniz’in 6 ve Ozan İsmail Koç’un da yalnızca 5 kez Bursaspor A Takımı ile birlikte maça çıktığı görüldü. Kadrodaki isimlerden Deniz Aydın ve Canberk Yurdakul henüz A takımda forma giymezken; İsmail Can Çavuşluk’un 5, Furkan Emre Ünver ve Çağatay Yılmaz’ın 4’er, Batuhan Kör’ün de sadece 2 maç oynadığı belirtildi. Mevcut kadro yapısının çoğunluğunu altyapısından yetişen genç oyuncuların oluşturduğu Bursaspor, geçmiş dönemlerde bu futbolculara çok fazla şans vermezken, bugün gelinen noktada ise yaşadığı deneyim sıkıntısıyla tehlike sinyalleri vermeye başladı.