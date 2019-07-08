Bursaspor'da hedef Yusuf Emre Gültekin!

Haber: Birol Ertunç

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Yeşil-beyazlı ekibin Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Yusuf Emre Gültekin ile transfer görüşmesi yaptı. 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu Bursaspor dışında Altay ve BB Erzurumspor'da kadrosuna katmak istiyor.

Yusuf Emre Gültekin kimdir?

Futbola Hacettepe altyapısında başlayan Yusuf Emre Gültekin, daha sonra Gençlerbirliği altyapısına transfer oldu ve Gençlerbirliği A takımı, Hacettepe ve Boluspor formaları giydi. Son olarak Boluspor forması giyen Gültekin geçen sezon çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti.