Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Özcan Bizati, bu sezon Bursaspor'un 3'üncü teknik direktörü oldu.

Sezona Mustafa Er ile başlayan yeşil beyazlılar, genç teknik adamla ilk hafta sonunda yollarını ayırmıştı. Sonrasında Fatih Tekke ile anlaşan Bursaspor, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile 4 maça çıktı.

Yeşil beyazlı ekip, 6 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 5 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.

Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Bizati ilk idmanına çıktı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati de ilk idmanını gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.