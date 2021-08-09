Bursaspor'da Ramazan Keskin şoku

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un son idmanında sakatlanan genç oyuncu Ramazan Keskin'in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Bursaspor'da Ramazan Keskin şoku

Haber: Okay Özcan

Konu ile ilgili kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Dünkü antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ramazan Keskin’in, yapılan muayenesi ve sponsorumuz olan VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu saptanmıştır. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Futbolcumuz Ramazan Keskin’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

En az 6 ay yok

22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon yeşil-beyazlı takım ile 27 maça çıkan Keskin, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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