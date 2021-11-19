Bursaspor'da sarı alarm

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bursaspor'da İstanbulspor maçında Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören Tim Matavz ve Nicolas Zalazar cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeşil Beyazlılar'da Kocaelispor maçında oynamayan İsmail Yüksek cezasını tamamlarken formasına kavuşacak. Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi iki isim kart sınırında bulunuyor.

Takım kaptanları Emirhan Aydoğan ve Luka Capan, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 14'üncü haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanılacak maçta forma giyemeyecek.

Bu ihtimal karşısında Gençlerbirliği maçına baş stoperleri Capan ve Zalazar‘dan yoksun çıkmak zorunda kalacak olan teknik direktör Özcan Bizati‘nin savunma kâbusu yaşamaması için Hırvat oyuncusuna ciddi uyarılar yapması bekleniyor.