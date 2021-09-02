Bursaspor'da şok ayrılık!

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yeşil beyazlı ekip, Ozan Sol'u 9 Ağustos tarihinde kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun Bursaspor kariyeri 22 gün sürdü.

2. Lig'in gol makinasıydı

Geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Ozan Sol, ligde 30 gol 5 asistle oynarken, kupayı da 1 golle geçmişti.

İşte o açıklama

Bursaspor Kulübünden yapılan resmi açıklamada “Kulübümüz profesyonel futbolcu Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiştir. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini Ekip Liderimiz Emin Adanur kendi karşılaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.