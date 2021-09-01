Bursaspor'da üç futbolcu kiralık gönderildi

Haber: C. Kutay Aykan

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosu güçlendiren Bursaspor'da üç genç futbolcu Berat Altındiş, Ozan İsmail Koç ve Ertuğrul Kurtuluş kiralık gönderildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kadro yapılanması devam ediyor. Transfer tahtasını açarak kadrosunu farklı isimlerle güçlendiren yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcuları da kiralama formülüne gitti. Buna göre, Berat Altındiş ve Ozan İsmail Koç'un Turgutluspor'a, Ertuğrul Kurtuluş ise Isparta 32 Spor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımız Berat Altındiş ve Ozan İsmail Koç'un Turgutluspor'a, Ertuğrul Kurtuluş'un ise Isparta 32 Spor'a geçici transferleri konusunda 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kiralık olarak gönderilen genç futbolcularımızın gelişimleri kulübümüz tarafından yakından takip edilecektir. Her üç futbolcumuza da yeni kulüplerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.