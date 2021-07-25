Bursaspor'dan basın mensuplarına jest

Haber. Yasin Bilgi

Bursaspor'da futbolcular ve teknik heyet, akşam yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak pasta kesti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor’da futbolcular ve teknik ekip, akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına sürpriz yaptı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı unutmayan yeşil-beyazlılar, kampı takip eden basın mensupları için pasta kesti.

Emirhan Aydoğan: Daha hafif eleştirirseniz çok mutlu oluruz

Takım kaptanı Emirhan Aydoğan, "Bizleri her yerde takip ediyor ve emek sarf ediyorsunuz. Bizler de size böyle bir sürpriz hazırlamak istedik. Hep birlikte Bursaspor’u güzel günlere taşıyacağı inşallah” demesinin ardından gülerek, “Sezon içerisinde kötü olabiliriz, bizleri eleştirirken daha hafif eleştirirseniz çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Basın Bayramı veya Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gündür.