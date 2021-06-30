Bursaspor, 'Elmalı Davası' yazan tişörtlerle antrenman yaptı

Bursasporlu futbolcular, bu akşam yapılan antrenmanda 'Elmalı Davası' yazan siyah tişört giyerek bu olaya tepki göstermeye devam etti.

Tüm takımların tepkisini çekti

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine spor camiasıdan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu olaya kayıtsız kalmayan ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Türkiye’nin gündemine oturan olaya duyarsız kalmayan Bursaspor Kulübü, dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

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Yeşil-beyazlı takımın bu akşam saatlerinde yapılan idmanında futbolcular, ‘Elmalı Davası’ yazılı siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Bursaspor’un bu hareketi her kesimden destek gördü.

Elmalı davası nedir?

Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı. 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.