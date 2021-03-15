Bursaspor geriden gelip kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, geriye düştüğü maçta Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Bursaspor geriden gelip kazandı

Haber: N. Halid Altundal

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Ankaraspor'u konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan, Alper Çetin'in yönettiği mücadeleyi, 3-1'lik skorla Bursaspor kazandı.

Mücadelenin açılış golü, 33. dakikada Mehmet Tarlabölen ile Ankaraspor'dan geldi. Bursaspor adına beraberlik golünü, 39. dakikada Burak Kapacak kaydetti. İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının başında, 51. dakikada sahneye çıkan Ramazan Keskin, yeşil-beyazlıları skorda üstünlüğe taşıdı. 76. dakikada topu filelerle buluşturan Cüneyt Köz, durumu 3-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Bursaspor, müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi, bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti ve 9. sırada konumlandı.

Arka arkaya 7. maçında galibiyet yüzü göremeyen Ankaraspor ise 16 puanla 17. sırada yer aldı.

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