Bursaspor gözünü eski golcüsüne dikti!

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, eski forveti Fernandao kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bursaspor, Fernandao transferi için devrede

Fanatik'in aktardığı habere göre Timsah, golcü transferi için gündemine eski futbolcusu Fernandao'yu aldı. Kulüp yönetiminin Fernandao’yla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Bursaspor'da gol kralı oldu

Son olarak Goias forması giyen ve şu anda serbest konumda olan Fernandao, 2014-2015 sezonunda Yeşil-Beyazlı takımda 22 golle Süper Lig’de ‘Gol Kralığı’ yaşadı. Brezilyalı oyuncu, Bursaspor’da 67 maça çıkarken 38 gol kaydedip, 12 asist kaydetti. Fernandao'nun bu performansı o dönem onu Fenerbahçe'ye taşımıştı.