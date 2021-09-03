Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti

Haber: Aysun Beykoz

Ligde 3 hafta geride kalırken; evindeki mücadelelerde birer mağlubiyet ve beraberlik alan Bursa temsilcisi, sahasında 4 maçtır da kazanamıyor. Ayrıca, sahasındaki son 6 lig maçında yalnızca bir galibiyet elde eden Bursa ekibi, taraftar desteğine karşın dilediği başarıyı göstermedi.

Geçtiğimiz sezon da, seyircisinin eksikliğini hisseden ve iç saha maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor , sahasındaki 17 lig maçında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, bir kez de berabere kaldı. Ligi 10. sırada tamamlayan Bursa ekibi, iç saha maçlarında da 10. basamakta yer aldı.

Bursaspor, 2019/20 sezonunda ise sahasında başarılı bir görüntü çizdi. Yeşil beyazlılar; sahasındaki 17 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu sezonu Play-Off hattı içerisinde tamamlayan Bursa ekibi, iç saha performanslarında da 3. basamakta yer alarak, sahasında etkili olduğunu gösterdi.