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09 Ekim 2017 Pazartesi
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    • BURSASPOR İLE ÇEKİŞMELİ MAÇ

    Lige verilen milli maç arasında Boluspor, deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçına çıktı. Kıran kırana geçen mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

    09 Ekim 2017 Pazartesi 09:54
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    BURSASPOR İLE ÇEKİŞMELİ MAÇ

    Haber: Semih BAYKAL

    Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Boluspor, Bursaspor ile deplasmanda hazırlık maçı yaptı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesislerinde, Ali Şansalan yönetimindeki maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklardan sonuç alınamadı. İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleri ile maç yeniden hareketlendi. 59. dakikada Bursaspor’un baskılı atağı sonucunda kaleci Ertuğrul ilk şutun ardından topun ağlara gitmesine engel olamadı ve Boluspor 1-0 geriye düştü. Santos’un etkili oyunuyla baskısını artıran Boluspor maçın son dakikalarına kadar gerçekleştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Hakem Ali Şansalan, maçın son dakikasında gelişen atakta yerde kalan Bolusporlu futbolcu için penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen İshak Çakmak, Boluspor’u 1-1’lik skora taşıyarak maçın beraberlikle bitmesini sağladı.

    İLK KEZ OYNADILAR

    Boluspor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği kaleci Ertuğrul Taşkıran, maça ilk 11’de çıktı. Ertuğrul sergilediği olağanüstü performans ile göz doldurdu ve lig maçlarına hazır olduğunun sinyalini verdi. Sakatlığı nedeniyle ligin geride kalan 7 haftasında forma şansı bulamayan Andre Santos da hazırlık maçında forma şansı buldu. Santos etkili oyunuyla umut verdi.

    Stat: Minareli Çavuş Tesisleri

    Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Alper Çetin

    Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Paschal Okoli, Titi, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Merter Yüce (Dk.64 Faty), Emmanuel Badu (Dk.41 Furkan Soyalp), Yusuf Erdoğan, Kofi Atta (Dk.64 Yusuf), Jires Kembo (Dk.75 Ozan Can), Sinan Bakış (Dk.75 Jorquera)

    Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Furkan Şener (Dk.74 Göksu), Renato Arapi (Dk.46 Diarra), Pedro Franco, Caner Cavlun (Dk.65 Umut), İshak Çakmak, Y.Emre Güntekin (Dk.46 Dos Santos), İrfan Başaran (Dk.64 Burak), Mustafa Durak (Dk.76 Furkan), Sefa Yılmaz, Rydell Poepon (Dk.76 Sane)

    Goller: Dk.60 Jires Kembo (Bursaspor), Dk.90 İshak (p) (Boluspor)

    Sarı Kartlar: Paschal Okoli (Bursaspor), Furkan Demir (Boluspor)

    Anahtar Kelimeler: Lige, Verilen, Milli, Maç, Boluspor

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