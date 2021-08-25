Bursaspor Kulübü’nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler ile Reklam/Pazarlama ve Bursastore’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mustafaoğlu istifa ettiğini açıkladı.