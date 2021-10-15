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Bursaspor maçı sponsorları belli oldu

Beypiliç Boluspor’un 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının kafile başkanlığını reklam ve sponsorluk sorumlusu Salih Burak Özkan ve TFF İstanbul Temsilcisi Serkan Süzgen üstlendi.

Bursaspor maçı sponsorları belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “TFF 1. Lig 9. Haftasında oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasının deplasman masrafları sponsoru Reklam ve Sponsorluk Sorumlumuz Salih Burak Özkan ve TFF İstanbul Temsilcimiz Serkan Süzgen olmuştur. Desteklerinden dolayı Salih Burak Özkan (Alyanaklar Kuyumculuk) ve Serkan Süzgen (Yorglass Cam San. ve Tic. AŞ. Fabrika Müdürü)’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021, 13:45
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