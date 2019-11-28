Bursaspor TFF'ye başvurdu

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü mağlup eden Bursaspor'da galibiyete rağmen hakem Bülent Birincioğlu'na büyük tepki olurken, sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları nedeniyle yeşil beyazlılar, federasyona başvurdu. Galibiyet sevincine rağmen Birincioğlu'nun yaptığı fahiş hatalar camianın tepkisi çekerken, Sportif Direktör Selçuk Erdoğan somut bir adım attı. Kötü tezahürat ve seyirci olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Timsah'ta, Erdoğan, Bursaspor'un sezon başından bu yana oynadığı maçlarda hakem hatalarını gösteren videoları TFF'ye sundu. Erdoğan, Keçiörengücü maçıyla birlikte, Karagümrük, Adana Demirspor, Altay, Ümraniye, İstanbulspor, Balıkesir ve Boluspor maçlarında yaşanan hakem hatalarını gösteren videoları federasyonun gerekli mercilerine gönderdi.